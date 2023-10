Jill Lange unter Schock! Deshalb will sie ihre Reise auf Bali vorzeitig abbrechen

Via Instagram teilt Jill Lange täglich die atemberaubensten Eindrücke von Bali. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jill Lange

Die 23-Jährige, die vor einigen Monaten einen handfesten "DSDS"-Skandal und vor wenigen Tagen eine Debatte um kulturelle Aneignung ausgelöst hatte, meldete sich am Sonntagnachmittag durchaus panisch bei ihren Fans.

Grund dafür war ihr plötzlich verschwundenes Portemonnaie. "Weiß jemand, ob es auf Bali ein Fundbüro gibt?", wollte die "Ex on the beach"-Teilnehmerin von ihren Fans wissen.

"Habe mein Portemonnaie verloren. Habe einfach nichts mehr und bin gerade ziemlich panisch." Doch wie konnte es zu diesem Albtraum-Szenario überhaupt kommen?

Auch darüber klärte die Erzfeindin von Dieter Bohlen (69) ihre Community auf. "Hab es noch nicht mal selber verloren, sondern jemand hatte es für mich in seiner Tasche."

Wurde ihr das Portemonnaie also wissentlich geklaut?