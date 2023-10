Nach Shitstorm um kulturelle Aneignung: Das sagt Jill Lange zu den krassen Vorwürfen!

"Kultur lebt von Austausch, Handel und Offenheit. Antirassismus kippt in Schubladendenken und Ghettoisierung. Es gibt so viele verschiedene Kulturen und wir können alle voneinander lernen und profitieren. Ich persönlich finde den Look einfach schön und trage es gerne", machte Jill deutlich.

Von den Vorwürfen um kulturelle Aneignung will die 23-Jährige nichts wissen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jill Lange

Außerdem wünscht sich die "Ex on the Beach"-Teilnehmerin, dass man sich in Zukunft auf das "Schöne" konzentriere, anstatt in allem etwas Negatives zu suchen.

Noch immer scheinen in der Kommentarspalte des Postings vom vergangenen Sonntag zahlreiche Fans Redebedarf zu haben und ihre Meinung kundtun zu wollen.

"Gerade wir in Deutschland leben multikulturell und 'Kultur' lebt von Austausch und Support", findet die 23-Jährige.

Mit ihren Worten "Hört auf mit diesem unnötigen Machtgehabe. KULTURELLE ANEIGNUNG IST NICHT NEGATIV. Zumindest so lange nicht, bis keine Absicht der Diskriminierung dahintersteckt", dürfte sie allerdings nicht gerade zur Beruhigung der Lage beigetragen haben.

"Oje ... da hat man sich kulturelle Aneignung aber echt schöngeredet" oder "Du hast das Problem jetzt nicht wirklich verstanden", waren sich zwei Fans einig.

Dass sich Jill - wie schon zu Zeiten des "Durchnudeln-Skandals" bei DSDS und Dieter Bohlen (69) aber auf den Großteil ihrer Fangemeinde verlassen kann, stellten diese abermals unter Beweis und nahmen die 23-Jährige in Schutz.

"Du hast vollkommen recht mit deinem Posting. Deine Haare sehen mega aus", unterstrich eine Followerin. Ist die haarige Angelegenheit damit ein für alle Mal bereinigt?