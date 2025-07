Jimi Blue im Gefängnisbus nach Österreich: Mittagessen in der JVA Kassel

Jimi Blue Ochsenknecht (33) fährt gerade quer durch Deutschland. Im Gefangenentransporter geht es in Richtung Österreich. © Annette Riedl/dpa

Er könne bestätigen, dass der Künstler in der Nacht zu Mittwoch in der JVA Hannover übernachtet habe, sagte ein Sprecher der Anstalt. Am Morgen sei der Transport mit einem Bus fortgesetzt worden. Mittags gab es nach Angaben des hessischen Justizministeriums einen Stopp in Kassel.

"Herr Ochsenknecht hatte einen kurzen Aufenthalt mit Mittagessen in der JVA Kassel I und ist jetzt wieder unterwegs Richtung Süden", sagte der Sprecher des Justizministeriums in Wiesbaden der dpa.

Gestartet war der Transport am Dienstag in Hamburg, wo Ochsenknecht vor zwei Wochen aufgrund eines von den österreichischen Behörden erwirkten europäischen Haftbefehls festgenommen worden war.

Nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums wird der Transport von Gefangenen in einer Vorschrift geregelt. Gefangene sollen demnach grundsätzlich in Sammeltransporten, also schweren Gefangenentransportwagen, reisen.

Diese Fahrzeuge steuern verschiedene Anstalten im Bundesland an. Mehrere Knotenpunkte im Land sorgen zudem für eine bundesweite Vernetzung der Fahrstrecken.