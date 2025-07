Jimi Blue Ochsenknecht wieder frei: Wer die 15.000 Euro Kaution bezahlte

Berlin - Das ging fix. Tagelang tourte Jimi Blue Ochsenknecht (33) durch Deutschland, um nach seiner Auslieferung 19 Stunden in Österreich in U-Haft zu sitzen. Nun ist er wieder frei - gegen Kaution von 15.000 Euro. Nur wer hat diese hinterlegt?

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist wieder frei, gab aber seinen Pass ab. © Sven Hoppe/dpa

Als beim Ochsenknecht-Spross vor etwa drei Wochen am Flughafen in Hamburg wegen seiner geprellten Hotelrechnung die Handschellen klickten, sprang Ex-Freundin Yeliz Koc (31) zur Seite, überwies die offenen 14.000 Euro. Nützte nichts. Der Wilde-Kerle-Star blieb dennoch hinter Gittern.

In Österreich war es diesmal nicht die Mutter seiner dreijährigen Tochter, sondern seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25), sowie sein ehemaliger Manager Binh Nguyen, die das Portemonnaie öffneten, berichtet die Bild.

Das kommt überraschend, kam es doch vergangenes Jahr zum Bruch mit dem Ochsenknecht-Clan. Lange herrschte Funkstille. Erst durch sein Comeback bei "Diese Ochsenknechts" steht einer Versöhnung nichts mehr im Wege. Auf die Familie ist eben Verlass!

Vielleicht hat seine Schwester in ihrem Hof in der Steiermark auch ein Bett für den 33-Jährigen übrig? Zuletzt soll er eigenen Aussagen zufolge in Mailand gelebt haben, doch nach Italien kann er erstmal nicht. "Herr Ochsenknecht hat gelobt, sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten und hat seinen Reisepass bei Gericht hinterlegt", teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit.