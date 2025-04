Jimi Blue offenbart: Aus diesem Grund scheiterte die Beziehung zu Laura

In einem Statement verlor Jimi Blue (33) kein böses Wort über seine Ex Laura-Marie Geissler (26). © Screenshot Instagram: lauramariegeissler / jimbonader

Zurzeit ist Jimi auf Versöhnungskurs mit seiner Familie. Zwei Jahre herrschte Streit zwischen ihm und seiner Mutter sowie seinen Geschwistern. Grund sei unter anderem die Beziehung zu Laura gewesen. Diese Behauptung dementierte er jetzt.

"Unsere Beziehung ist zu Bruch gegangen, weil die ganze Öffentlichkeit auf uns geschaut hat, weil wir so einen unfassbaren Druck von außen bekommen haben", offenbarte der 33-Jährige im Interview mit Bunte.

Seine Familie habe in der dritten Staffel von "Diese Ochsenknechts" über viele private Dinge gesprochen. Darunter habe die Beziehung der beiden sehr gelitten. Kritik übt er nicht an seiner Ex, sondern lediglich an seiner Familie.



"Mich hat am meisten getroffen, dass damals alles in der Öffentlichkeit breitgetreten wurde. Familienstreit hin oder her - das hat niemanden zu interessieren", so Jimi.