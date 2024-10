"Duell um die Welt": Joko & Klaas schicken Nina Chuba und Oliver Kalkofe auf die Reise

Joko Winterscheidt (45, r.) und Klaas Heufer-Umlauf (41) liefern sich im Studio ein Duell, während ihre Teammitglieder um die Welt geschickt werden. © Joyn/Nadine Rupp

Am Samstagabend startet das Spektakel, bei dem verschiedene Promis zu Aufgaben in andere Länder geschickt werden, um Punkte für "Team Joko" oder "Team Klaas" zu sammeln.

Die Staffel bietet "wahnwitzige Abenteuer rund um den Erdball" verspricht der Sender.

In der ersten Folge tritt Rapper Ski Aggu (26) beim traditionellen "Naked Men Festival" in Japan unter 9000 Nackten auf.

KiKA-Moderator Checker Tobi (38) versucht sich in Polen an einem Show-Crossover in 230 Metern Höhe und soll dabei den Wer-stiehlt-mir-die-Show-Klassiker "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen" nachstellen.

Musikerin Nina Chuba (26) muss sich in einem Comedy-Club in England blamieren, während sich Moderator Oliver Kalkofe (59) in Indien einer absurden Stunt-Truppe anschließt.

In der zweiten Folge (26. Oktober) stellen sich dann Musiker Nico Santos (31) in Italien, Twitch-Streamer Papaplatte (27) in Österreich, Moderatorin Gülcan Kamps (42) in Frankreich und Mentalist Timon Krause (30) in Thailand den jeweiligen Herausforderungen.