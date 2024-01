Jolina Mennen beunruhigt Fans mitten in der Nacht: "Verliere den Verstand"

Jolina Mennen (31) meldete sich sofort bei ihrer Instagram-Community. © Screenshot/Instagram/jolinamennen (Bildmontage)

Am späten Dienstagabend meldete sie sich zunächst mit besorgtem Gesichtsausdruck in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich verliere den Verstand, was geht hier ab?", fragte sie dazu mit ängstlicher Stimme. Sie habe schon im Bett gelegen, als sie etwas im Haus klappern gehört habe.

Nach ihrem Ehe-Aus mit Florian wohnt Jolina ganz alleine in einem Haus mit Garten in Bremen. Zuletzt hatte sie ihrer Community bereits erklärt, dass sie eigentlich überfordert von ihrer aktuellen Wohnsituation sei.

So ganz sicher scheint sie sich in ihren vier Wänden ohnehin nicht zu fühlen. Denn schon vor einigen Wochen hatte sie ihren Followern davon berichtet, dass sie eines Morgens entdeckt habe, dass ihr Terrassentür die ganze Nacht offen gestanden habe. Dabei sei sie sich ganz sicher gewesen, diese am Abend geschlossen zu haben.

In der Nacht zu Dienstag wiederholte sich das Ganze offenbar: "Dann gehe ich runter und es ist schon wieder die Terrassentür auf. Das kann nicht wahr sein. Wie?", so Jolina weiter verzweifelt. Und auch nachdem sie die Tür geschlossen habe, sei immer noch ein Klappern zu hören. Ihre Hunde seien in dieser Nacht nicht bei ihr, so Jolina. Sie sei also ganz alleine mit ihren Sorgen.

"Ich weiß nicht, ob das von draußen ist. Kann man deshalb die Polizei rufen, damit die mal im Keller gucken?", fragte sie ihre Community.