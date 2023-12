José Carreras Gala heute in Leipzig: Diese weiteren Top-Acts stehen auf der Bühne

Die 29. José Carreras Gala rückt immer näher. Klar, dass der 76-jährige Opernsänger dafür immer mehr prominente Helfer um sich versammelt. © Hendrik Schmidt/dpa

Für Unterstützung auf der großen Bühne sorgen inzwischen auch die norddeutsche Kultband Santiano, die Alpenrocker von voXXclub, Singer-Songwriter Michael Schulte (33) und Comedian Bülent Ceylan (47).

Der "Döner For One"-Star feiert bei der Gala die Premiere seiner neuen Single, welche er - stellvertretend für alle Kinder - über seine Tochter geschrieben hat. Ceylan engagiert sich bereits seit Jahren selbst sozial und hat sogar eine eigene Stiftung gegründet, die Bülent Ceylan für Kinder Stiftung.

"Als Mutter oder Vater weiß man, dass Kinder das Wichtigste im Leben sind. Deshalb müssen wir jenen Familien helfen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Mein Einsatz für die José Carreras Leukämie-Stiftung ist deshalb ein Herzensanliegen für mich", so der Comedian.

Ceylan will demnach am Abend nicht nur auf der Bühne stehen, sondern auch im Spendenpanel Platz nehmen, für das ebenfalls die ersten Star-Gäste angekündigt wurden. So werden unter anderem Ronja Forcher (27), Jenny Jürgens (56), Matthias Killing (44), Tobias Künzel (59), Christine Neubauer (61) und Axel Schulz (55) am Gala-Abend Anrufe entgegennehmen.