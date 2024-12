Gerade noch gut gegangen: Josimelonie entgeht "Katastrophe" im Thailand-Urlaub

Köln/Mainz/Thailand - Glück im Unglück hatte Reality-Star Josephine Jochmann (30) alias Josimelonie in ihrem gerade zu Ende gegangenen Thailand-Urlaub. Denn um ein Haar hätte sie bei ihrer Rückkehr in ihre Wahlheimat Köln vor verschlossener Wohnungstür gestanden - ohne Haustürschlüssel.

"Es ist nichts Schlimmes passiert", teilte die gebürtige Mainzerin allerdings in ihrer Insta-Story mit. Und, dass sie den Verlust entspannt weggesteckt habe. Ja, ein paar Hundert Euro seien darin gewesen, das sei ärgerlich. Aber ihre Bankkarte habe sie sofort sperren lassen, und den wichtigen Reisepass bewahre sie sowieso getrennt auf.

Die Tage in Asien verliefen wunderbar. Einziger Wermutstropfen: Josis Geldbeutel wurde geklaut!

Josi war mit einer Freundin in Thailand Sonne tanken, ehe es dann kurz vor Weihnachten ins feucht-trübe Deutschland zurückgehen sollte.

Was ist passiert?

Kurz vor Weihnachten ging es für Josimelonie wieder zurück nach Hause. © Josimelonie/Instagram

In ihrer Story berichtete sie am letzten Urlaubstag, dass sie jetzt noch einmal in die Stadt gehen wolle, um ein paar letzte Erledigungen zu machen. Doch kurz darauf zuckte ein Geistesblitz durch ihren Kopf.

"Ich habe meinen Haustürschlüssel im Portemonnaie gehabt. Das ist eine Katastrophe", fiel ihr da nämlich ein. Denn auch ihre Mitbewohnerin Stephie Stark (29) wäre nicht zu Hause gewesen.

"Eine Freundin hat jetzt den Schlüssel bei Stephie abgeholt", berichtete sie. "Wäre mir das nicht aufgefallen, wäre ich morgen nicht in meine Wohnung gekommen, weil Steffi in München ist."

Also gerade noch einmal gut gegangen, auch wenn sie jetzt wohl das Schloss der Wohnung austauschen lassen muss. Josi blickt trotzdem positiv auf die Zeit in Thailand zurück.

"Der Urlaub war wirklich wunderschön, und ich konnte richtig toll abschalten", schreibt sie zum letzten Post vom Flughafen.