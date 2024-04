Hotpants-Fiasko bei Josimelonie: Darum feiert Ihre Community dieses Reel!

Tja, die Hotpants aus dem vergangenen Jahr passt offensichtlich nicht mehr. Josimelonie nimmt's mit Humor. © Bild-Montage: Screenshot Josimelonie/Instagram, Screenshot Josimelonie/Instagram

Denn Josephine Jochmann - wie Josi mit bürgerlichem Namen heißt - hat sich gerade mit einem Problem herumzuschlagen, welches sicherlich vielen nicht fremd ist.

Aber der Reihe nach: Zurzeit macht die 30-Jährige mit einer Freundin Urlaub und lässt es sich auf Malle ordentlich gut gehen. Daran lässt sie natürlich auch ihre Follower teilhaben und postet Fotos und Reels, auf denen selbstverständlich auch das ein oder andere Bierchen genossen wird.

So weit, so gut, in ihrem aktuellen Reel versucht Josi jedenfalls nun, eine Jeans-Hotpants anzuziehen, die logischerweise seit dem letzten Sommer temperaturbedingt im Schrank verbracht hat.

Bezeichnenderweise schreibt Josi nur ein Wort zum kurzen Clip: "Bierbauch". "Irgendwie dachte ich, die Hotpants aus dem letzten Jahr passt bestimmt noch ...", sagt sie zu Beginn und ist sich sicher "Ich hab nicht zugenommen ...".

Nach kurzem Kampf und zumindest einem geschlossenen Knopf muss sie mit den Worten "Houston, ich habe ein Problem!" das Vorhaben allerdings lachend aufgeben.