Josimelonie erzählt brisante Story aus ihrer Jugend: "Das war so strange!"

Köln/Mainz - Ihre Fans durften abstimmen und Josimelonie (30) hielt Wort: Die ehemalige Reality-Darstellerin (" Liebe im Sinn ") veröffentlichte am gestrigen Dienstagabend ein Instagram-Reel mit sehr speziellem Inhalt: Die Wahl-Kölnerin erzählt darin von ihrer Jugend!

"Die Blicke, Leute, unbezahlbar!", schildert die 30-Jährige die Reaktion ihrer Mitschüler und der Lehrer bei ihrem Outing und setzt hinzu: "Das war so strange!"

An einem Morgen im Jahr 2010 - Josimelonie lebte bis dahin mit der männlichen Geschlechtsidentität, die ihr bei der Geburt zugewiesen worden war - sei sie aufgewacht und habe gewusst: "Ich kann nicht mehr als Mann leben!"

Das Ergebnis war offenbar eindeutig, denn schon am Abend wurde der Clip veröffentlicht, in dem die Kölnerin davon erzählt, wie sie sich im Alter von 16 Jahren als Frau mit Trans-Hintergrund zu erkennen gab.

Zuvor hatte die 30-Jährige in einer Instagram-Story eine Umfrage gestartet. Sie wollte wissen, ob ihre Follower gerne mehr über das einstige Outing von Josephine Jochmann alias Josimelonie erfahren würden.

"Ich kann nicht mehr als Mann leben!", gab die heute 30-Jährige die Erkenntnis wieder, die sie als 16-Jährige hatte. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Ironischerweise habe am Tag darauf das Motto "Geschlechterwechsel" angestanden, weshalb eine Lehrerin Josimelonie bei ihrem Outing mit den Worten "Ich glaube, Du hast das Motto verwechselt" angesprochen habe.

Auf dem Pausenhof hätten ihre Mitschüler "komische Sprüche" gemacht, berichtet die Ex-Kandidatin von Shows wie "Take Me Out" und "Das perfekte Dinner" weiter und setzt hinzu: "Keiner konnte das richtig einordnen."

Seit diesem Tag sei sie "nie wieder als Mann gelaufen". Sie habe alle männlich zu lesenden Kleidungsstücke weggeschmissen, betont Josephine Jochmann in ihrem Bericht. Auch gegenüber ihrer Mutter habe sie sich an diesem Tag als Trans-Frau geoutet.

Mit der Feststellung "Ich war einfach eine Frau dann plötzlich!" endet das Instagram-Reel von Josimelonie, auf das viele ihrer Follower mit positiven und unterstützenden Kommentaren reagierten.