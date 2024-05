Josimelonie wendet sich mit sehr intimer Frage an ihre Community: So reagieren die Fans

Deshalb fragt sie in ihrem Post ganz offen: "Soll ich Euch hier mehr erzählen?" Dazu nennt sie schon einmal fünf Fakten über ihre Transition; wie etwa, dass sie sich mit 16 geoutet habe oder dass sie seit der Transition keinen Kontakt mehr zu ihrem leiblichen Vater habe.

Jetzt spielt sie aber mit dem Gedanken, dies zu ändern. Helfen bei dieser Entscheidung sollen ihr dabei ihre Followerinnen und Follower auf Instagram , an die sie sich mit einer sehr persönlichen Botschaft wendet.

Ihre Instagram-Community reagiert sehr sensibel auf die Frage. Viele Follower würden schon gern mehr über dieses entscheidende Ereignis in Josis Leben und die Folgen wissen; teilweise auch aus persönlicher Betroffenheit. Ein Vater berichtet von seinem Kind, das sich in einer ähnlichen Situation befindet wie Josi in ihrer Kindheit.