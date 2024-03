Reality-Girl zeigt bittere Instagram-Wahrheit: "Menschen wie du gehören umgebracht"

Mainz/Köln - Noch immer scheinen einige Zeitgenossinnen und -genossen nicht zu verstehen, dass man sich auf Social Media lediglich aufgrund einer mutmaßlichen Anonymität nicht einfach wie die ungehobelte Axt im Walde verhalten sollte. Dass dem so ist, musste Josimelonie (30) ein Mal mehr am eigenen Leib erfahren.

Josimelonie (30) alias Josephine Jochmann wird im Netz regelmäßig und aufs übelste aufgrund ihres Trans-Hintergrundes gehatet. © Montage: Instagram/josimelonie

In einem aktuellen Instagram-Beitrag war die 30-Jährige mit dem bürgerlichen Namen Josephine Jochmann freudestrahlend auf einem riesigen Bett hüpfend zu sehen. Auf den ersten Blick wirkte die Grundstimmung also durchaus positiv.

Doch beim ersten Blick auf die deutlich im Bild sichtbar platzierten Texte wurde ganz schnell klar, dass es in diesem Fall nicht um ein Gute-Laune-Video gehen sollte.

Zu lesen sind unter anderem verletzende und teils eindeutig zu Gewalt aufrufende Ausrufe wie: "Ekelhafte Schw*chtel", "So wie du aussiehst, sei froh, dass ich dich überhaupt f***e" oder gar "Menschen wie du gehören umgebracht". Das wahrhaft grausame daran - Josimelonie musste all diese und wohl noch zahlreiche weitere Kommentare immer wieder unter ihren Beiträgen oder in an sie persönlich gerichteten Social-Media-Nachrichten lesen.

Größtenteils zielten die Beleidigungen auf ihren Trans-Hintergrund ab, den die 30-Jährige, die bereits vor einiger Zeit von ihrer Heimat Mainz nach Köln zog, immer wieder thematisiert.

Doch aufgrund des Wortlautes mancher verletzender Aussagen kann auch davon ausgegangen werden, dass einige Kommentare auf das Gewicht der einstigen "Take Me Out"-Kandidatin abzielten.