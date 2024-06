Von der Schinkenstraße in die Notaufnahme: Malle-Schock für Josimelonie

Ihr Mallorca-Urlaub war für Josimelonie (30) leider ein ziemlicher Reinfall. © Bild-Montage: Josimelonie/Instagram, Josimelonie/Instagram

Aber der Reihe nach ... Vergangene Woche hatte sich Josi mit einem Cocktail in der Hand vom Strand in Palma an ihre Community auf Instagram gewandt. Damit reagierte sie auf einige negative Kommentare. Follower hatten kritisiert, dass es peinlich sei, wenn die gebürtige Mainzerin mit ihren 30 Jahren noch auf "Malle" feiern würde.

"Und an alle, die sagen 'Ich verstehe nicht, wie Du mit 30 noch nach Mallorca fliegen kannst': Wie kann man das nicht machen?", sagte sie. Anschließend schildert sie in dem Reel noch ihre abendlichen Pläne: "Wir saufen uns hier gerade einen an. Dann geht's in den 'Bierkönig'. Da saufen wir weiter Bier und dann schauen wir uns Mia Julia an."

Da klang nach jeder Menge Party, allerdings hatte diese keinen guten Ausgang. Denn einige Stunden später meldete sich Josi am frühen Morgen erneut mit einem Reel - dieses Mal aus dem Krankenhaus.

In dem Post schildert sie die komplette Geschichte, wie es dazu kam. Am Mittwoch war sie gestürzt - ohne Einfluss von Alkohol, versichert die 30-Jährige - und hatte sich am Knie eine Schürfwunde zugezogen.