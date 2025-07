Judith Rakers in neuem Insel-Zuhause: Probleme beim Umzug mit Katzen?

Hamburg/Rügen - Was viele zunächst für einen Aprilscherz gehalten haben, ist reinste Realität: Die ehemalige " Tagesschau "-Sprecherin Judith Rakers (49) ist samt ihrer kleinen Farm von Hamburg nach Rügen gezogen. Auch mit dabei: Kater "Jack the Swiffer" und Katze "Luise Trenker".

Alles in Kürze

Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (49) ist mit ihren Tieren von Hamburg nach Rügen gezogen. © Bildmontage: Screenshots Judith_rakers/Instagram

Vergangenes Wochenende soll der Umzug für die beiden Vierbeiner stattgefunden haben. In einem Instagram-Video am Samstag dokumentiert die Moderatorin, wie es den Fellnasen beim Ortswechsel ergangen ist.

"Ihr Lieben. Jack ahnt noch nichts, aber er muss gleich in den Transportkorb", beginnt Judith den Beitrag noch vor Umzugsstart. Kurze Zeit später befindet sich der Kater bereits in seiner Transportbox. So ganz scheint dem Vierbeiner das Prozedere jedoch nicht zu gefallen. Lautes Miauen tönt aus dem Korb.

Doch nicht nur Jack, auch Katze Luise ist mittlerweile in ihrem Transportkörbchen und bereit für den Umzug. Während die beiden Fellnasen zu Beginn der Fahrt nach Rügen in ihren Transportboxen auf dem Rücksitz im Auto noch weiter miauen wird es nach einiger Zeit ruhiger.

"Es ist das erste Mal Ruhe im Auto. Ich glaube, sie haben aufgegeben", scherzt Judith im Video weiter. "Wir sind angekommen", erklärt die Moderatorin etwas später, während sie die beiden Tiere ins Haus bringt.

Der Moment der Wahrheit ist da: Im neuen Haus angekommen öffnet die 49-Jährige die beiden Transportboxen. Während sich Jack am liebsten wieder in der Box verkrümeln würde, geht Luise bereits auf Entdeckungstour durchs Haus. Doch es dauert nicht lang, bis sich auch der Kater mehr und mehr wohlfühlt.