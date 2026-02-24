Tagesschau-Sprecher blamiert sich bis auf die Knochen

Hamburg - Judith Rakers (50) kehrte für die "NDR Talk Show" zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Dort traf sie auf Jens Riewa (62) - der sich bis auf die Knochen blamierte.

Judith Rakers (50) traf beim NDR auf ihre ehemaligen Kollegen. © Henning Kaiser/dpa

Die Moderatorin war gemeinsam mit Ariana Baborie (38) zu Gast, mit der sie seit 2024 wöchentlich den Podcast "Was war los gewesen" aufnimmt.

Rund anderthalb Jahre war die ehemalige Tagesschau-Sprecherin nicht mehr beim NDR, dementsprechend groß war die Vorfreude auf das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. Schon der Pförtner habe sie ganz herzlich begrüßt, erzählte sie.

Und dann traf sie auf Jens Riewa, berichtete die Wahl-Rüganerin. "Erzähl mal, was der gesagt hat, Judith", platzte es da aus ihrer Podcast-Freundin heraus.

"War der charmant?", wollte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) wissen.

"Mensch, schön, dass du da bist", habe er gesagt. Und dann: "Geh doch erst mal in die Maske, dann fühlst du dich gleich besser", zitierte Rakers den Nachrichtensprecher.

Während die Talk-Runde und das Publikum in Lachen ausbrach, hielt es Baborie kaum auf ihrem Platz. "Moment!", rief sie und überließ ihrer Freundin wieder das Wort.

"Ich sagte: Ich war schon in der Maske", erzählte die 50-Jährige dann und löste schallendes Gelächter aus.