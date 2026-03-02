Judith Rakers verrät: So läuft die "NDR Talk Show" wirklich ab
Hamburg/Rügen - In der jüngsten Folge der "NDR Talk Show" waren unter anderem Judith Rakers (50) und Podcast-Kollegin Ariana Baborie (38) zu Gast. Gemeinsam geben die beiden nun Einblicke hinter die Kulissen des beliebten Formats.
Im Podcasts "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?" lassen die beiden ihren Besuch Revue passieren. Prinzipiell werde die "NDR Talk Show" nicht wie etwa die "Tagesschau" als Live-Sendung produziert.
Vielmehr wurde die Show "Live on tape" aufgezeichnet. "Das bedeutet, wir haben zwei Stunden vor Ausstrahlung im Fernsehen angefangen mit der 'NDR Talk Show'", erklärt Rakers im Podcast.
"Gegen 19 Uhr haben wir uns dann also im Studio getroffen, haben die Sendung aufgezeichnet und die wird so am Stück, ohne dass geschnitten wird, zeitversetzt ausgestrahlt", schildert die 50-Jährige weiter.
Vor der Aufzeichnung stand aber erst einmal die Anreise nach Hamburg an, wo die Sendung gedreht wird. "Ich wurde am Bahnhof in Hamburg von einem Fahrer vom NDR abgeholt", erklärt Baborie. Mal fahren Gäste mit dem Taxi zum Studio, mal werden sie abgeholt, schildert sie.
Rakers hingegen sei selbst mit dem Auto zum Studio angereist. Dort angekommen traf die 50-Jährige auf bekannte Gesichter: Pförtner, Aufnahmeleitung - alles Personen, welche die Moderatorin noch von ihren "Tagesschau"-Zeiten kannte.
"Dann habe ich meine kleine Garderobe bezogen, die ich früher nicht hatte. Und dann habe ich dich [Ariana] schon gesehen auf dem Flur", beschreibt die 50-Jährige.
Judith Rakers schwelgt beim Dreh der "NDR Talk Show" in Erinnerungen an die "Tagesschau"
Weiter ging es dann in die Maske. "Da habe ich Yvonne wiedergesehen, mit der ich früher jahrelang Nachtschichten bei der Tagesschau hatte. Die Nachtschicht verbindet natürlich ungemein", erinnert sich Rakers.
Nach einigen Snacks und Gesprächen mit den anderen Gästen ging es ans Verkabeln für den Ton. "Und da war schon der Warm-Upper im Studio am Start", so die Moderatorin. "Die sind dafür da, mit dem Publikum in Kontakt zu treten" und sorgen für eine lockere Stimmung vor der eigentlichen Sendung.
Nachdem schließlich alle Gäste reingerufen wurden und sich auf ihre Plätze gesetzt hatten, machten die Fotografen noch ihre Pressebilder. Im Anschluss daran meldete sich der Regisseur, der in diesem Fall unter anderem auch bei 3nach9 und den Tagesthemen in der Regie tätig ist.
"Und dann geht das los, was die Zuschauer im Fernsehen sehen", so Rakers. Nach Abschluss der Dreharbeiten heißt es schließlich: Studio räumen. Vor dem Studio versammelten sich noch einige Fans zum Fotos machen. Danach wurden alle Gäste gesammelt aus dem Gebäude geleitet.
Zum Abschluss des Tages habe es für das gesamte Team der "NDR Talk Show" noch ein gemeinsames Catering gegeben, sodass alle Beteiligten den Drehtag mit einigen Gesprächen ausklingen lassen konnten.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa