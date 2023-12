Jürgen Milski übt nach Promi-BB-Finale harsche Kritik: "Irgendwann ist auch mal gut!"

Jürgen Milski (60) meldete sich am Dienstag erneut mit einem Statement zum Suppenhuhn-Eklat und hielt sich dabei nicht mit Kritik zurück.

Von Laura Miemczyk

Köln - Jürgen Milski (60) hatte in der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" ungewollt für einen Eklat gesorgt, als er Mitstreiterin Paulina Ljubas (26) im Streit unter anderem als "Suppenhuhn" beschimpfte. Nach dem Ende der Show sah sich der Kölner nun dazu berufen, ein paar letzte Worte zu der Sache an seine Fans zu richten - und sparte dabei nicht an Kritik.

Jürgen Milski (60) war in der neunten Folge von "Promi Big Brother" aus dem Container geflogen. © Instagram/juergen.milski Jürgen Milski nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund - das wissen die rund 97.000 Instagram-Fans des Schlagersängers schon lange und nun auch zahlreiche Zuschauer, die in der jüngsten Zeit den Auftritt des 60-Jährigen bei "Promi BB" mitverfolgt hatten. Am neunten Tag musste der Kölner den Container verlassen, nachdem es kurz zuvor zum "Suppenhuhn"-Zoff mit Reality-Sternchen Paulina gekommen war, bei dem Milski der Brünetten auch um die Ohren gepfeffert hatte, sie sei für ihn eine "Lachnummer" und käme aus "irgendeinem Bums-Format". Trotz anschließender Aussprache und Rechtfertigungen bei Instagram, die er nach seinem Exit abgesetzt hatte, äußerte sich der 60-Jährige am Dienstag erneut zu dem Eklat - und übte dabei auch harsche Kritik an den Machern der Sat.1-Show! So teilte der Kult-Big-Brother-Kandidat am Mittag ein ausführliches Statement in seiner Story, in dem er "abschließend zur 'Abenteuerreise Promi BB'" noch ein paar Worte an "seine liebe Community" richtete.

Jürgen Milski hätte Fans gerne mehr schöne, emotionale Momente präsentiert