Julian Claßen teilt emotionale Botschaft: Dieses schöne Ereignis steckt dahinter

Pünktlich zum Geburtstag seines Sohnes schüttete Influencer Julian Claßen seinem Nachwuchs das Herz aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Dass der Ex-Mann von Bianca Claßen (30) für seine Familie brennt und alle bedingungslos liebt - davon dürften seine derzeit mehr als sechs Millionen Fans auf Instagram bereits Wind bekommen haben.

Zum Ehrentag des kleinen Lio (5) ließ sich der 30-jährige Blondschopf daher nicht lumpen und schenkte seinem Sprössling ganz besondere Zeilen.

"Kaum zu glauben, Lio wird heute einfach 5 Jahre alt", leitete der Sonnyboy in seine Story ein. "Du bist so ein wundervoller, kluger, liebevoller Mensch. Du bist so eine Bereicherung für uns alle. Danke, dass es dich gibt, mein Schatz", hieß es in dieser weiter.

Ob der frisch gebackene Fünfjährige den Beitrag seines im Internet bekannten Papas überhaupt zu Gesicht bekommt, dürfte allerdings fraglich sein.

Welcher Junge hat in dem Alter auch schon ein Handy und einen eigenen Instagram-Account?