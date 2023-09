Julian Claßen lässt Bibi-Bombe platzen: Seine Ex-Frau ist glücklich vergeben - an IHN

"Wir sind beide glücklich neu vergeben", ließ Julienco die Bombe platzen. Während der 30-Jährige seine Beziehung mit Tanja Makaric (26) nur kurze Zeit nach der Trennung von Bibi öffentlich gemacht hatte, hat also auch die "BibisBeautyPalace"-YouTuberin einen neuen Partner an ihrer Seite.

Er wisse "absolut nichts von ihren Plänen", seitdem Bibi ihre Influencer-Karriere offenkundig an den Nagel gehängt hat. "Und das ist auch völlig okay so, wir sind in ständigem Austausch zu unseren Kindern, DAS WARS!"

Es gebe keinen Streit, "alle verstehen sich super". Aber jeder würde nun sein eigenes Leben leben.

Viele hätten damals nicht verstanden, warum es zu der Trennung kein Statement gab. Dafür habe es einfach keine Möglichkeit gegeben, erklärte Julienco. "Wir selbst haben uns nicht mal hingesetzt und gesprochen, dann muss es doch auch verständlich sein, dass wir es nicht für die Öffentlichkeit tun."

Eine Aussage, die bei den Fans nur noch mehr Fragen zu den weiterhin unklaren Gründen, welche zum Liebes-Aus geführt haben, aufwerfen dürfte.

Julienco scheint jedenfalls nicht nur dank Tanja längst mit seiner Ehe abgeschlossen zu haben. "Ich wünsche den beiden [Bibi und Timothy, Anm. d. Red.] nur das Beste und hoffe, dass wir dieses Thema nun endlich beenden können", stellte er klar.