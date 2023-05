Kehrt Bianca "Bibi" Claßen bei Instagram zurück? Gerüchte um Sensations-Comeback

Bianca Claßen (30) hat sich seit knapp einem Jahr nicht mehr auf Instagram gemeldet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/bibisbeautypalace

Während ihr Ex-Partner sein neu gewonnenes Glück mit seiner neuen Freundin Tanja Makaric (26) fast täglich auf seinem Instagram-Kanal präsentiert, gab es von Bibi fast ein Jahr lang kein Update mehr.

Ihr letztes Foto postete die 30-Jährige am 28. Mai 2022. Dort posierte sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Mona im Bikini.

Doch auch die Influencerin soll mittlerweile wieder in festen Händen sein. Ende März sah man sie gemeinsam mit Timothy Hill kuschelnd auf einem Konzert.

Und genau aus dessen Umfeld soll es Quellen geben, die behaupten, dass es am kommenden Sonntag so weit sein könnte, dass sich die 30-Jährige auf Insta zurückmeldet. Dies berichtet die Bild. Auch das Datum soll kein Zufall sein, wäre ihr letztes Instagram-Posting genau ein Jahr her.

Ein weiteres Indiz für eine Rückkehr könnte sein, dass sich Bibi in den vergangenen Wochen schon heimlich in den sozialen Medien aufgehalten hat.

Vor gut zwei Wochen entdeckten Fans, dass sie einen Beitrag einer US-Influencerin mit einem Herzen likte.