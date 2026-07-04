Nach erneuter Schwangerschaft: Julian Claßen und Palina Miner setzen noch einen drauf!
Köln - Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei Julian Claßen (33) und Partnerin Palina Miner. Nachdem die beiden jüngst die erneute Schwangerschaft preisgegeben hatten, setzen sie jetzt noch einen drauf!
Denn Palina hat auf ihrem Instagram-Kanal jetzt eine Bildreihe veröffentlicht, auf der Julian vor ihr kniet und um ihre Hand anhält.
"Hehehe, Wifey bald. Ich liebe dich so krank, ich kann gerade nicht reden, ich freue mich so sehr. Oh mein Gott, ich kotze vor Freude", schreibt sie zu den Schnappschüssen, auf denen sie auch stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera hält.
Zahlreiche Influencer und auch andere Prominente nutzen den Post, um ihre Glückwünsche dazulassen, genauso wie ihre große Community.
Und auch ihr zukünftiger Ehemann meldet sich zu Wort - ebenfalls in den Kommentaren unter dem Beitrag.
"Warte, du hast nicht 'Ich kotze' in die Caption geschrieben? Ich liebe dich so sehr", gibt der Ex-Mann von Bianca Heinicke (33) preis.
Apropos "Bibi": Die 33-Jährige, die mit Julian zwei gemeinsame Kinder hat, hat sich noch nicht zur Verlobung ihres Ex-Gatten gemeldet.
Julian Claßen und Palina Miner werden wieder Eltern
Wie sehr sich Palina über Julians Heiratsantrag freut, zeigt sich auch an einem Kommentar, den sie selbst unter den Schnappschüssen veröffentlicht hat.
"Ich will nur noch als Palina Claßen angesprochen werden. Davor werde ich nicht antworten", stellt sie ironisch klar.
Für das Paar ist es der zweite große Schritt binnen weniger Monate. Denn erst Anfang Mai hatten die beiden verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten.
"Wir sind unglaublich glücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen und euch auf dieser Reise mitzunehmen", erklärten Julian und Palina damals.
Dabei hatten die beiden erst Anfang des Jahres ihr "kleines Wunder verloren".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/palinamin (Screenshot)