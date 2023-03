Sendepause bei Tanja Makaric: Steckt Traumhochzeit mit Julian Claßen dahinter?

Und auch der Zeitpunkt dürfte für das Influencer-Couple Sinn ergeben! Denn seit einigen Wochen bereiten sich "Julienco" und Tanja auf den gemeinsamen Umzug vor. Weg von alten Erinnerungen an Jugendliebe "Bibi" und den massiven Einbauschränken, mit denen sich Tanjas Vorgängerin in der Luxus-Villa im Herzen Kölns verewigte.

Auch durch diverse Grußkarten oder Briefe an "Frau Claßen" nahm das Thema Hochzeit mächtig Fahrt auf. Denkbar also, dass sie und Julian - der bis zum Mai vergangenen Jahres noch mit Jugendliebe Bianca "Bibi" Claßen (30) zusammen war - in naher Zukunft den Gang vor den Traualtar wagen und sich das Jawort geben.

Schon zu Beginn der Beziehung postete die Ex-Schwimmerin ein Foto mit auffälligem Ring. Ein Zeichen? © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric

Warum also nicht frisch vermählt in der neuen Bude durchstarten? Aber egal ob Umzug, neue Villa oder Hochzeit: für ihre Community ist und bleibt Tanja die Schönste. Praktisch in jedem ihrer Posts wird die 25-Jährige mit positiven Kommentaren über ihr Aussehen und ihren luxuriösen Lifestyle gefeiert.

"Einfach Traumleben", "Heftig wie schön Menschen einfach sind 😍 die Bilder sind wirklich wild geworden 🫶🏻" oder "Wirklich sehr hübsch, du bist etwas ganz Besonderes ❤️" hieß erst jüngst in ihrem Beitrag vor zwei Wochen, der allerdings mit einem vermeintlichen Photoshop-Fail am Hals für Aufsehen gesorgt hatte.

Das dürfte wahrscheinlich auch ihre Traumhochzeit mit Julian! Sollte es in naher Zukunft also tatsächlich zur Bilderbuch-Heirat kommen, hieße das im Umkehrschluss, dass sich der zweifache Papa wiederum in den vergangenen Monaten still und heimlich von seiner Ex Bianca Claßen hat scheiden lassen!

Aber auch Julian kann geheimnisvoll! Denn der gebürtige Kölner meldete sich - ähnlich wie seine Auserwählte - in den vergangenen Tagen kaum zu Wort und lässt seine Fans daher im Dunkeln tappen. Vielleicht kommt ja auch alles anders als man denkt ...