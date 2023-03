Tanja Makaric teilt neues Bild, doch Fans achten nur auf diesen Körperteil: "Extrem lang"

Tanja Makaric (25) verbrachte zuletzt einige Tage mit ihrem Partner Julian Claßen (29) in dessen Ferienhaus in Spanien. © Instagram/tanjamakaric_

Tanja Makaric meldet sich beinahe täglich in ihrer Instagram-Story und gibt ihren rund 660.000 Fans dabei kleine Einblicke in ihren Alltag. In ihrem Feed teilt die 25-Jährige jedoch eher selten neue Aufnahmen.

Die Kölnerin hatte in der Vergangenheit in unregelmäßigen Abständen den einen oder anderen Schnappschuss auf ihrem Profil gepostet, wobei sie sich meistens an der Seite von Freund Julian Claßen (29) gezeigt hatte. Denn mit dem YouTuber ist die Ex-Profi-Schwimmerin inzwischen seit dem Sommer vergangenen Jahres liiert und überglücklich, wie sie ihrer Community schon häufig verraten hatte.

So lag der letzte Instagram-Post der ehemaligen Leistungsschwimmerin - ein Pärchen-Bild mit ihrem Julian - bereits einige Wochen zurück, als sie sich am Donnerstag endlich mit neuem Content bei ihren Fans gemeldet hatte.

Die schöne Brünette teilte nämlich zwei neue Fotos auf ihrem Kanal, auf denen sich Tanja diesmal jedoch ohne ihren Liebsten in Szene gesetzt hatte.



Während die 25-Jährige auf dem ersten Schnappschuss elegant gekleidet (samt Designer-Täschchen im Hintergrund) vor der Kamera posiert hatte, war sie auf dem zweiten Bild im gemütlichen Reise-Look zu sehen.