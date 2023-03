Tanja Makaric meldet sich verzweifelt mit Notstand bei ihren Fans: "Ich brauche das einfach!"

Köln - Ex-Leistungsschwimmerin Tanja Makaric (25) vermeldete ihren Fans am Mittwochmorgen einen Notfall im Hause Makaric/Claßen. Die Influencerin musste sich kurzerhand auf den Weg machen und den Missstand beheben.

Dass sie ihren ökologischen Fußabdruck gleich in dreifacher Hinsicht in den Dreck zog, schien der Schwimmerin dabei gänzlich egal zu sein.

Weil sie ihre tägliche Portion Koffein nicht zu Hause konsumieren konnte, "um richtig wach zu werden und in den Tag zu starten", setzte sie sich kurzerhand ins Auto.

Denn für die 25-Jährige ging schon früh am Morgen die Welt ein kleines Stückchen unter. Grund für die Aufregung war der ausgegangene Kaffee!

Zurück in den eigenen vier Wänden stand dann Schabernack und Spaß auf dem Tagesplan. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric

Eingepackt in ihre dickste Winterjacke und mit dicker Sonnenbrille gab Tanja nur wenig später Entwarnung und zeigte ihrer Community den soeben erworbenen Kaffee.

Zurück zu Hause gab es dann samt Julian die tägliche Portion Spiel, Spaß und Lifestyle. "Ich wollte euch jetzt eigentlich mein Outfit of the Day zeigen, aber das habe ich noch nicht an", erzählte die bildhübsche Dunkelhaarige, ehe Julian sie aus dem Nichts wie einen nassen Sack vom Spiegel wegzog.

Erst vor wenigen Tagen wurden anhand einer verdächtigen Instagram-Story Gerüchte laut, die Nachfolgerin von Bianca "Bibi" Claßen (30) könnte in den erfolgreichen Claßen-Clan einheiraten. Anlass dafür war der Besuch eines Brautmodenladens.

Bislang hielten sich sowohl der Sunnyboy als seine temperamentvolle Freundin bedeckt. Auch eine Grußkarte an "Frau Claßen" sorgte in der Vergangenheit für reichlich Wirbel. Aber spätestens jetzt weiß der zweifache Papa, womit er seiner Liebsten eine Freude machen könnte: viel Kaffee auf Vorrat.