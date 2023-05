Julian Zietlow kreiert seine eigene Realität mit Drogen: "Ich bin Gott"

Berlin - Schon bei seiner Rückkehr nach Deutschland hat Julian Zietlow (38) kurz nach der Landung am BER für Schlagzeilen gesorgt und wenig später mit seinen Sex-Tipps gleich den nächsten Aufreger geliefert.

Passend dazu beantwortete er die Frage, ob er an Gott glaube, ebenso unmissverständlich: "Ich bin Gott", brüstete er sich vor seiner Community. Aber hat er sich in den Jahren zuvor nun eigentlich verstellt und ist sein neues Ich sein wahres?

Seine Antwort fiel etwas kryptisch, aber dennoch eindeutig aus: "Eat. Sleep. Ayahuasca. Repeat", ließ der selbsternannte Skandal-Influencer wissen, was auf den regelmäßigen Gebrauch der Droge hindeutet.

Unter anderem wurde er danach gefragt, ob er auch die Droge Ayahuasca zu sich nehmen würde. Das psychedelisch wirkende Pflanzengebräu wird vorwiegend von verschiedenen Amazonas-Völkern oftmals für religiöse Zwecke genutzt und versetzt den Anwender in einen Trance-ähnlichen Zustand.

Bei Instagram hat sich der 38-Jährige, der vorläufig in Berlin wohnt, jetzt den Fragen seiner Follower gestellt und dabei weitere Details seines Lebenswandels preisgegeben.

Julian Zietlow hatte in Thailand auch Sex mit Sarah Wanka, die jetzt aber nur noch seine "Schwester" ist. © Screenshot/Instagram/wankisahri (Bildmontage)

In seiner neuen Realität lässt er sich auch nicht auf eine sexuelle Identität festlegen und lebt nicht streng monogam, sondern entscheidet "in jedem Moment neu ... nach dem, was mich exited!"

So kam es auch, dass er trotz der Beziehung mit seiner "spirituellen Ehefrau" Kate Kosolovskaia (25) Sex mit seiner Gefährtin Sarah Wanka hatte, die auch immer wieder in seinen Fotos und Storys aus Thailand aufgetaucht ist, aber nur "einmal ... Wir haben uns dann entschlossen, Geschwister zu sein!", erklärte der ehemalige Personaltrainer.



Von einer ausschließlich veganen Ernährung hat er im Übrigen auch Abstand genommen. "Ich esse mein Essen mit Liebe", so der Gründer von Rocka Nutrition, einem Unternehmen für vegane Nahrungsergänzungsmittel.

In den vergangenen Monaten habe er sich zwar vegan ernährt, aber "wenn ich mich von einer 4 Käse Pizza angezogen gefühlt habe, habe ich sie mit inniger Liebe gegessen", verriet der ehemalige Fitness-Influencer.

Dass er seinen Lebenswandel radikal geändert hat, bereut er dabei rein gar nicht: "Das entspringt unserem Schuld- und Schamdenken, auf dem das ganze Spiel (Leben) aufgebaut ist ..."