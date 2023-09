Julian Zietlow überrascht mit emotionalem Video: Fans in großer Sorge

Berlin - Nach der Trennung von Kate Kolosovskaia (25) kündigte Julian Zietlow (38) ein großes Statement an. Wie so oft bei dem Skandal-Influencer fällt dieses ganz anders aus als erwartet.

Julian Zietlow (38) ließ sich die Namen seiner Ex-Freundin Kate Kolosovskaia (25) und seiner Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (36) auf den Hals tätowieren. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Sogar einen Countdown hatte Zietlow seiner Botschaft auf Instagram vorangestellt, die nach dem Liebes-Aus mit seiner früheren "spirituellen Ehefrau" nicht weniger versprach als die "Wahrheit".

Würde der Berliner nun mit Kate abrechnen, die er Anfang des Jahres in Thailand beim sektenähnlichen Bashar-Kult kennengelernt hatte?

Weit gefehlt! Denn das groß angekündigte Statement erweist sich als emotionale Collage aus Bildern, Video-Ausschnitten und Text, die mit Dolly Partons Liebesballade "I Will Always Love You" unterlegt ist.

Tatsächlich: Julian verabschiedet sich von seiner Kate mit einem Liebesgeständnis! Die Bilder blicken zurück auf die vergangene Beziehung, zeigen das frühere Paar tanzend, küssend, eng umschlungen. Auch Kate hatte den früheren Fitness-Coach nach der Trennung als "die Liebe ihres Lebens" bezeichnet.

Im zweiten Teil des Videos dann der nächste Knaller: Denn plötzlich blendet Zietlow ein Hochzeitsbild mit seiner Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (36) ein. Nach 18 Jahren Beziehung, zwei gemeinsamen Töchtern und einer zusammen aufgebauten Firma hatten sich die beiden zuletzt einen erbitterten Rosenkrieg geliefert.

Doch Julian hat Alina inzwischen offenbar verziehen. Zu Ausschnitten aus Hochzeitsvideos singt Dolly Parton passend: "We both know / that I'm not what you need" ("Wir beide wissen / dass ich nicht das bin, was du brauchst").