Justin Timberlake singt für Fan, doch der hat ganz andere Dinge im Kopf

Kein Blick für das Wesentliche! Die Konzertbesucherin war trotz Reihe eins überhaupt nicht auf der Höhe und erkannte nicht, wer hier gerade vor ihr stand. © Screenshot/TikTok/bluebutterfly24__

Als sich der Künstler kützlich im zum Bersten gefüllten Bell Centre auf großer Welttournee die Ehre gab, waren die euphorischen Fans in freudiger Erwartung.

Doch so mache Ausnahme lässt sich eben auf jedem Konzert finden, wie die amüsanten Aufnahmen auf dem TikTok-Kanal des Users "bluebutterfly24__" beweisen, die aktuell im Netz steil viral gehen.

Darauf zu sehen ist der Popstar, wie er gerade den Song "Flame" aus seinem neuesten Album "Everything I Thought It Was" performt, während er am Bühnenrand an den tobenden Fans vorbeiläuft.

Eine junge Frau in der ersten Reihe schien allerdings ganz andere "Probleme" zu haben, als Justin Timberlake ausgelassen zuzujubeln.