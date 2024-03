Justin Timberlake: Überraschendes Comeback nach sechs Jahren

Nach sechsjähriger Abstinenz kehrt der ehemalige NSYNC-Sänger mit neuer Musik zurück. Mit seinem neuen Album "Everything I Thought I Was" wird Timberlake im Sommer wieder auf den Bühnen der Welt stehen.

Sein sechstes Studioalbum "Everything I Thought I Was" erscheint am 15. März. © ---/Sony Music/dpa

In der "Tonight Show" von Jimmy Fallon verriet der US-Popsänger Anfang des Jahres, dass er vier Jahre an seinem neuen Album "Everything I Thought I Was" gearbeitet habe.

"Wir hatten fast 100 Songs, das ist keine Übertreibung", erzählte Timberlake weiter. Am Ende haben es 18 Songs in die finale Auswahl geschafft.

Die Tracklist des Albums wurde noch vor Erscheinung bekannt gegeben und löste bei vielen NSYNC-Fans Vorfreude aus.

Denn neben dem nigerianischen Sänger Fireboy DML (28) und dem US-amerikanischen Rapper Tobe Nwigwe (37) arbeitete Timberlake außerdem mit seinen ehemaligen NSYNC-Bandmitgliedern an neuen Songs. Am 15. März wird "Everything I Thought I Was" erscheinen.

Mit seiner "The Forget Tomorrow World Tour" tourt er dann im Sommer quer durch die Welt, auf die sich auch deutsche Fans freuen können, denn auch in Berlin (30. Juli), München (21. August), Köln (25. August) und Hamburg (4. September) wird der Superstar auf der Bühne stehen.