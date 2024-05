"Kampf der Realitystars"-Star spricht Tacheles: So steht es um die Liebe bei Kevin Schäfer

Köln - Derzeit balgt er sich bei " Kampf der Reality " mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten um die berüchtigte Sendezeit, doch eigentlich will Kevin Schäfer (35) im Reality-TV seine große Liebe finden. Nun hat er ein Beziehungsupdate gegeben.

Denn die Liebe lässt weiterhin auf sich warten, wie der ehemalige " Prince Charming "-Teilnehmer nun verrät. "Ja gut, die Liebe ist am Vorbeigehen und Winken", erzählt der 35-Jährige im Interview mit " Promiflash ".

Bei "Kampf der Realitystars" buhlen die Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig um Sendezeit. © Luis Zeno Kuhn/RTLzwei/dpa

Das würde er sogar so exzessiv machen, dass er gleich nach dem Aufwachen in die App reinschaut. "Falls nicht noch Nachrichten vom Vortag da waren, gucke ich gern noch mal drauf, ob was Neues reingekommen ist", meint er. Man könnte ja immerhin etwas verpassen.

Doch wie soll er denn sein, der Traummann von Kevin? Das weiß der Reality-Star ganz genau: "Dunkelhaarig, mit beiden Beinen im Leben stehend, gut aussehend, intelligent und charmant muss er sein. Auf jeden Fall größer als ich, das ist auch mal ein bisschen schwierig", sagt er.

Und: Kevins potenzieller Partner braucht jede Menge Selbstvertrauen. Immerhin kann sich der 35-Jährige auch vorstellen, gemeinsame TV-Projekte zu starten - außer in einem ganz bestimmten Format.

"Ich bin froh, dass es kein 'Temptation Island' für Schwule gibt. Da hätte ich richtig Angst, dass ich irgendwie dann im schwachen Moment oder er im schwachen Moment dann irgendwie verfallen würde", verrät er.