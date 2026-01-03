Kampf gegen den Alkohol: Hollywood-Star feiert vier Jahre Trockenheit

Los Angeles - Mit offenen Worten feierte die Schauspielerin Lucy Hale (36) ihren ganz persönlichen Meilenstein. Am Freitag gab die " Pretty Little Liars "-Darstellerin auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie seit vier Jahren keinen Schluck Alkohol mehr getrunken habe. Diesen positiven Lebensabschnitt teilte sie mit ihren über 23 Millionen Fans.

Stolz präsentierte Lucy Hale (36) auf dem Instagram-Account "lucyhale" ihr ganz eigenes Highlight 2026 - über vier Jahre ist sie nun nüchtern. © Fotomontage/Instagram/lucyhale

In ihrem Beitrag beschrieb die 36-Jährige den Moment vor einigen Jahren als ihren absoluten Tiefpunkt. Damals habe sich der Hollywoodstar in einem "sehr dunklen Kapitel" ihres Lebens befunden. "Es wirkte für mich wie ein Zusammenbruch und dennoch war es im Nachhinein eines der größten Geschenke meines Lebens", schrieb der Serien-Liebling unter dem Post.

Dabei offenbarte die Schauspielerin, wie schwer dieser Weg für sie und ihre Angehörigen war. "Schmerz, Einsamkeit, Unbehagen und die intensive Auseinandersetzung mit mir selbst waren notwendig", gestand Hale.

Nüchternheit sei kein geradliniger Prozess für sie gewesen, sondern eine Reise mit vielen Höhen und Tiefen. Doch für die US-Amerikanerin haben sich all die Mühen gelohnt. Besonders eindringlich richtet sich Hale an jene Menschen, die selbst mit einer Sucht-Erkrankung zu kämpfen hätten.

"Es gibt immer die Möglichkeit, neu anzufangen – unabhängig davon, wie aussichtslos sich die Situation anfühlt", erklärte die 36-Jährige. Durchhalten, die eigene Wahrheit aussprechen und sich Hilfe holen, seien entscheidende Schritte für ihre Heilung gewesen.