Kampf gegen den Alkohol: Hollywood-Star feiert vier Jahre Trockenheit
Los Angeles - Mit offenen Worten feierte die Schauspielerin Lucy Hale (36) ihren ganz persönlichen Meilenstein. Am Freitag gab die "Pretty Little Liars"-Darstellerin auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie seit vier Jahren keinen Schluck Alkohol mehr getrunken habe. Diesen positiven Lebensabschnitt teilte sie mit ihren über 23 Millionen Fans.
In ihrem Beitrag beschrieb die 36-Jährige den Moment vor einigen Jahren als ihren absoluten Tiefpunkt. Damals habe sich der Hollywoodstar in einem "sehr dunklen Kapitel" ihres Lebens befunden. "Es wirkte für mich wie ein Zusammenbruch und dennoch war es im Nachhinein eines der größten Geschenke meines Lebens", schrieb der Serien-Liebling unter dem Post.
Dabei offenbarte die Schauspielerin, wie schwer dieser Weg für sie und ihre Angehörigen war. "Schmerz, Einsamkeit, Unbehagen und die intensive Auseinandersetzung mit mir selbst waren notwendig", gestand Hale.
Nüchternheit sei kein geradliniger Prozess für sie gewesen, sondern eine Reise mit vielen Höhen und Tiefen. Doch für die US-Amerikanerin haben sich all die Mühen gelohnt. Besonders eindringlich richtet sich Hale an jene Menschen, die selbst mit einer Sucht-Erkrankung zu kämpfen hätten.
"Es gibt immer die Möglichkeit, neu anzufangen – unabhängig davon, wie aussichtslos sich die Situation anfühlt", erklärte die 36-Jährige. Durchhalten, die eigene Wahrheit aussprechen und sich Hilfe holen, seien entscheidende Schritte für ihre Heilung gewesen.
Lucy Hale möchte Betroffenen Mut machen
Die Schauspielerin hatte bereits in früheren Interviews offen über ihren problematischen Umgang mit Alkohol gesprochen und dabei deutlich betont, wie früh sie damit in Berührung kam. Ihre Offenheit habe sie für viele zu einer wichtigen Stimme gemacht.
"Ich hatte mit zwölf Jahren einen Blackout. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich habe mich übergeben, mir war so schlecht, und ich erinnere mich, dass ich so verzweifelt war, als ich begriff, was passiert war", beichtete sie 2023 im Podcast "Call Her Daddy".
Mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag möchte Lucy Hale Betroffenen Mut zusprechen. "Dunkelheit ist nicht immer etwas, vor dem man sich fürchten muss - oft ist sie genau das, was uns zum Licht führt", betonte die "Brave Mädchen"-Darstellerin.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/lucyhale