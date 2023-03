Gaga-Statement von Kanye West: Dank "21 Jump Street" kann er Juden wieder leiden

Hat Kanye "Ye" West (45, r.) dank "21 Jump Street" tatsächlich ein neues Weltbild? © Fotomontage: Sony Pictures, AFP/Jason Davis

Hakenkreuze auf Twitter, Hitler-Sympathie im Verschwörungstheoretiker-Podcast, "White Lives Matter"-Skandal und so weiter, und so fort: Mehrfach zeigte sich Kanye West im vergangenen Jahr ziemlich offen als Antisemit.



Nun scheint ihm auf die denkbar merkwürdigste Art und Weise eine Einsicht gekommen zu sein. In seinem aktuell einzigen Instagram-Post erklärte er am Wochenende: "Jonah Hill in Jump Street 21 zu sehen, hat dafür gesorgt, dass ich Juden wieder leiden kann." - Wie bitte?!

Nicht nur gab er damit ein weiteres Mal zu, Menschen jüdischer Abstammung bzw. jüdischen Glaubens bis vor Kurzem nicht "gemocht" zu haben, auch behauptete er, dass sein krudes Weltbild nun ausgerechnet durch die schauspielerische Darbietung von Jonah Hill (39) verändert wurde.

Wie seine Eltern, so ist auch Hill jüdisch. An der Seite von Channing Tatum (42) spielte er 2012 in der gefeierten filmischen Adaption des Serienklassikers "21 Jump Street" aus den 80er-Jahren mit. Eben jene Adaption scheint Ye jetzt aus ominösen Gründen zum Umdenken bewegt zu haben.