Liebes-Aus bei Kanye West und Bianca Censori? Paar soll sich getrennt haben

Angeblich sollen sich Kanye West (47) und Bianca Censori (29) getrennt haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/therealbiancacensori (2)

Wie das Klatschportal "TMZ" von Freunden des Paares erfahren haben will, soll sich das Skandalpärchen bereits vor Wochen getrennt haben. Censori soll nach der angeblichen Trennung nach Australien gereist sein, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Der Rapper hingegen sei kürzlich in Tokio gesichtet worden. Dort habe er mehrfach ein jamaikanisches Restaurant besucht und vor lauter Euphorie die Wand des Lokals signiert, wie auf einem Instagram-Video zu sehen ist. Und Censori? Die war nicht an seiner Seite.

Zuletzt wurden die beiden gemeinsam am 20. September in Japans Hauptstadt bei einem Einkaufsbummel gesichtet, bei dem sich die 29-Jährige wieder mal in einem freizügigen Outfit präsentierte.

Von Trennung war dort keine Spur.