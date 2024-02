Frau von Kanye West zeigt sich immer nackter: So reagieren die Eltern von Bianca Censori

Ist Kanye West (46) für Bianca Censoris (29) Nacktheit verantwortlich? © Ashley Landis/AP/dpa

Erst am Montag haben Bianca Censori und Kanye West mit ihren Extrem-Looks wieder alle Blicke auf sich gezogen.

Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen das Skandalpärchen beim Spaziergang zu einem Musikstudio in Los Angeles.

Während der Rapper von Kopf bis Fuß schwarz bekleidet und mit einem beigefarbenen Umhang herumlief, trug seine Frau lediglich einen durchsichtigen Plastik-Regenmantel und kniehohe schwarze Stiefel.

Dass sich Bianca immer öfter in einem Hauch von nichts in der Öffentlichkeit präsentiert, ist wahrlich kein Einzelfall. Schuld an der knappen Garderobe soll angeblich Mann Kanye sein, der ihr so gut wie kein Mitspracherecht bei der Kleiderauswahl einräume. Zudem zeigte er die 29-Jährige halbnackt im Netz, löschte die Bilder auf Instagram inzwischen jedoch wieder.

Mittlerweile sollen sich schon Freunde und vor allem die Eltern von Bianca extreme Sorgen machen. Ein Insider enthüllte gegenüber dem britischen Boulevardblatt: "Ihre Familie und Freunde sind beschämt, weil es immer schlimmer wird."