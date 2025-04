Nach der Kanye-West-Trennung: Ex-Frau Kim Kardashian möchte Bianca Censori unterstützen

USA - Wenige Tage, nachdem sich Bianca Censori (30) von dem problematischen Kanye "Ye" West (47) trennte, versuchte seine Ex Kim Kardashian (44), mit der Frau zu sprechen.

Bianca Censori (30) und Kanye "Ye" West (47) waren seit Dezember 2022 ein Paar. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Page Six gab an, dass der Reality-Star direkt, als sie davonfuhr, versuchte, mit der australischen Architektin in Kontakt zu treten.

Die 30-Jährige soll ihre Versuche jedoch nicht beachtet haben.

"Bianca ignorierte Kim, aber es war ihr trotzdem wichtig, ihr zu zeigen, dass sie für sie da ist, wenn sie jemals jemanden zum Reden braucht", so ein Insider gegenüber dem Promi-Portal.

Die Quelle sagte weiter, dass Kim wüsste, dass sie und Bianca in unterschiedlichen Situationen seien, da sie vier Kinder mit dem Sänger habe. Sie glaube jedoch, dass sie die einzige Person wäre, die wirklich verstehen würde, was Bianca durchgemacht habe.

Zudem soll die 44-Jährige nicht gewusst haben, dass sich das Paar trennte. Sie habe die Nachricht "wie wir alle" über die Medien erfahren.