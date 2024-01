Bachelor-Babe Karina sicher: Deshalb ist sie immer noch Single!

Lüneburg - Das einstige Bachelor -Babe Karina Wagner (27) suchte ihre große Liebe schon mehrfach im TV. Doch bislang wollte es noch nicht so richtig klappen.

Dabei hat sich Karina in den vergangenen Jahren bereits selbst ein Herz gefasst und sich ganz alleine ihr perfektes Eigenheim gebaut. Fehlt also nur noch der richtige Partner, um Kinder zu bekommen – oder?

"Aber oft denke ich mir schon, wäre schön, wenn man das jetzt mit jemandem teilen könnte." Und dazu betonte sie: "Ich werde ja auch nicht jünger. Wird also langsam mal Zeit!"

Das wiederholte sie jetzt auch noch mal in einem Q&A auf ihrem Instagram -Account. Zwar habe sie derzeit auch kein Problem damit, Single zu sein.

Und Karina zögerte offenbar nicht, diese sehr persönliche Frage ganz offen für ihre Community zu beantworten: "Tatsächlich ja, da der Kinderwunsch sehr groß ist!", antwortete sie in dem Q&A. Schließlich wüsste sie auch, dass sie dafür jede Menge Unterstützung aus ihrer Familie bekommen würde. Alleine wäre sie also trotzdem nicht.

Auf die Frage, wieso der perfekte Partner an ihrer Seite wohl noch auf sich warten lässt, hatte Karina auch schon eine Antwort: Sie gehe einfach zu wenig aus und lerne dadurch nur selten jemanden kennen. Auch auf Online-Dating habe sie nur wenig Lust.

Gut möglich also, dass wir die Norddeutsche bald mal wieder in einer Datingshow sehen werden. Bei ihrer zweiten "Bachelor in Paradise"-Teilnahme hatte es zwar zwischen ihr und Steffen (28) gefunkt.

Doch der hatte sich schon kurz vor Karinas Einzug mit Tami (30) vercoupelt, für die sein Herz dann auch bis zum Ende etwas mehr schlug.