Karl-May-Festspiele: Das denkt Alexander Klaws über die beiden GZSZ-Stars

Bad Segeberg - Bald geht es wieder los! Am 24. Juni starten in Bad Segeberg die Karl-May-Festspiele mit dem Stück "Winnetou I - Blutsbrüder" in die neue Spielzeit.

Winnetou-Darsteller Alexander Klaws (39, r) freut sich auf die beiden Gaststars Wolfgang Bahro (62) und Nadine Menz (32). © Daniel Bockwoldt/dpa, Daniel Reinhardt/dpa

Während bereits im Vorfeld klar war, dass der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Alexander Klaws (39) wieder die Rolle des Winnetou übernehmen wird, waren die Rollen der Gaststars lange Zeit offen.

Zuerst gaben die Macher der Karl-May-Festspiele die Zusagen von Volker Zack (52) als Sam Hawkens und von Dustin Semmelrogge (42) als Gangster Rattler bekannt.

Interessanter wurde es kurze Zeit später als zwei beliebte TV-Stars vorgestellt worden. GZSZ-Bösewicht Wolfgang Bahro (62) übernimmt die Rolle, wie sollte es auch anders sein, des Schurken Santer, Nadine Menz (32, "GZSZ", "Verbotene Liebe") spielt Winnetous Schwester Nscho-tschi.

Am vergangenen Wochenende durften die beiden auch erstmals in ihre neuen Kostüme schlüpfen. Dabei erklärte Bahro, dass er normalerweise – abgesehen von GZSZ – Rollenangebote für Bösewichte ablehne. Bis auf zwei Ausnahmen: "Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg und ein James-Bond-Film."

Menz musste ebenfalls nicht lange überlegen, als die Anfrage herein flatterte. In ihrer Rolle als Nscho-tschi spielt sie eine mutige, emanzipierte Kämpferin, die sich von niemandem einschüchtern lässt. "Sie sei ein echtes Vorbild. Solche starken Frauenfiguren gibt es leider nur wenige, obwohl es gerade so wichtig ist, dass es sie gibt – vor allem für junge Mädchen und Frauen", sagte die 32-Jährige.