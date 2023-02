Karneval in Kölle! Fabian Köster schmeißt sich in kurioses Kostüm und begeistert das Netz

"Wenigstens an Karneval bin ich mal der seriöse Heute-Show-Reporter. Alaaf!", schrieb er zu seinem karnevalistischen Schnappschuss.

Gemeinsam jagt das Duo seit einigen Jahren Seite an Seite bekannten Politikerinnen und Politikern des Landes hinterher und stellt sie dank präzisen Fragen an den Rand der Lächerlichkeit.

Aber nicht einfach so, sondern als einer seiner engsten Vertrauten beim ZDF ! Im feinsten Anzug, mit hoch geföhnter Perücke und einem eigenen "Lügenpresse-Ausweis" verkleidete sich der 27-Jährige als niemand Geringeres als Lutz van der Horst (47)!

Seit dem vergangenen Donnerstag läuft in Köln und Umgebung der Straßenkarneval. Auch Comedy-Autor Fabian Köster ist mit von der Partie und warf sich unter tausenden Jecken ins Getümmel.

Mit dem flüssigen Gold Kölns feierten Lutz van der Horst und Fabian Köster den Kölner Karneval. © Montage: Instagram/Screenshot/Fabian Köster

"Ich will Politiker nicht diffamieren. Wir zielen darauf ab, politische Inhalte zu vermitteln und zu zeigen, was falsch läuft in der Politik", hatte Köster vor einigen Jahren gesagt.

Und das mit Erfolg! Hunderttausende Zuschauende schalten Woche für Woche ein, wenn Moderator Oliver Welke (56) sarkastisch durch die Politik-Landschaft des Landes führt.

Auch seine Fans sind vom Kostüm des einstigen "Heute Show"-Praktikanten angetan und überhäufen den 27-Jährigen mit Komplimenten: "Der Lügenpresseausweis ist es einfach. 🔥", "Genial! Made my day!" oder "Outfit des Jahres 😂😂😂👌🏽" sind nur einige der Kommentare, die der ZDF-Satiriker zu lesen bekam.

Zusammen mit dem originalen Lutz van der Horst machte er sich anschließend auf den Weg in die Kölner Innenstadt und legte dabei in der ein oder anderen Kneipe einen Zwischenstopp ein, Kölle Alaaf!