Karriereschluss? Hollywood-Legende Michael Douglas lebt jetzt auf Mallorca!

Palma - Hollywood-Legende Michael Douglas zieht sich aus der Filmbranche zurück. Stattdessen will der 79-Jährige seine Zeit auf einer Insel verbringen, die er schon seit über 35 Jahren liebt und besucht: Mallorca ! Die Einheimischen haben sogar schon einen Spitznamen für den Schauspieler.

Am Wochenende bekam Michael Douglas (79) von Spaniens Königin Letizia (54) auf Mallorca einen Sonderpreis überreicht. Der US-Schauspieler lebt aktuell hauptsächlich auf der Insel. © Montage: Jaime Reina/AFP (2)

Nach mehr als 55 Jahren hat sich "Basic Instinct"-Star Michael Douglas größtenteils aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Seine Zeit verbringt er lieber mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones (54) und seinen beiden Kindern, Carys (21) und Dylan (23), auf Mallorca und engagiert sich dort für die Insel, die Traditionen und die Kultur, insbesondere in der Gemeinde Valldemossa.

Erst vor wenigen Tagen teilte der US-Schauspieler ein selbst-gefilmtes Video aus Valldemossa auf Instagram, in dem er seinen 80. Geburtstag mit anderen Senioren des Ortes an einer langen Tafel vorfeiert.

Im Rahmen des Atlàntida-Filmfestivals bekam Douglas von Spaniens Königin Letizia (54) am Wochenende den Preis "Masters of Cinema" für sein Lebenswerk überreicht. Bei einer Pressekonferenz im HM Blanc Hotel in Palma betonte der 79-Jährige vor der Verleihung, welche Ehre dies für ihn sei.

Preise habe er bereits viele überreicht bekommen, sagte er laut der Mallorca Zeitung, doch noch nie von einer Königin. Während des Termins gab der Weltstar auch einige seltene Einblicke in sein Privatleben und verriet: "Ich will einfacher leben".