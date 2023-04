"Sex mit dir ist wie Porno-Sex": So läuft es bei Kate Merlan und Jakub im Bett

Diese verquere Sicht wirkte sich auch auf sein Liebesleben mit Kate aus - so erheblich, dass vor der Trennung monatelang komplett tote Hose zwischen den beiden herrschte.

Dabei sorgte ein Thema jedoch für Kopfzerbrechen: Jakubs Verhältnis zu Sex. Im Podcast gestand der Fußballer nun: "Die Probleme mit dieser Pornosucht sind real." Zwar sei er nicht süchtig danach, Erotik-Filmchen zu gucken, jedoch assoziiere er das in Pornos Gezeigte mit "wirklichem Sex".

Vor dem TV-Dreh habe sie sehr unter der Trennung gelitten, vor allem, weil sie und Jakub zu diesem Zeitpunkt angeblich kein einziges Wort mehr miteinander geredet hatten. Wirklich abgeschlossen hatten beide jedoch nicht mit der Beziehung und so kam es bereits im Promi-Domizil zu neuerlichen Annäherungsversuchen.

Vor ihrer "Prominent getrennt"-Teilnahme hatte Kate über das Liebesleben mit Jakub noch reichlich Frust geschoben. © RTL

"Du hast ja schon ab und zu das Vorspiel gemacht, aber du bist im romantischen Bereich ja noch Anfänger", rekapitulierte Kate im Gespräch mit Jakub. "Du bist ja schon eher der Porno-Sex-Macher. Wenn man mit dir Sex hat, ist da ja wirklich eher Porno-Sex."

Mittlerweile habe sie ihm "ein bisschen Nachhilfe" gegeben. Denn obwohl das On-off-Paar seinen Beziehungsstatus zurzeit als "ungewiss" tituliert, haben die beiden mindestens auf körperlicher Ebene wieder zueinandergefunden.

Auf die neugierige Frage eines Fans - "Wie sieht es sexuell bei euch aus?" - antwortete Kate: "Es wird so langsam." Jakub würde sich Mühe geben, merkte sie wohlwollend an. "Kondition hat ein bisschen nachgelassen, aber Technik ist immer noch gut. Ich bin da recht positiver Dinge."

Jakub habe an der Leistung seiner Frau zwischen den Laken hingegen noch nie etwas auszusetzen gehabt, wie er selbst sagt. Was sein Porno-Problem betrifft, sei er "dabei, das Bild in meinem Kopf da zu ändern" - vor allem auch Kate zuliebe.

Ob ihre Ehe in Zukunft wirklich noch einmal aufflammen kann, bleibt abzuwarten. Immerhin war auch Kates Kinderwunsch, während sich Jakub noch keinen eigenen Nachwuchs vorstellen kann, ein großer Streitpunkt gewesen, der bis heute ungeklärt zwischen den beiden steht.

Doch alles der Reihe nach: "Ich bin ja schon froh, dass die Kanone unten wieder funktioniert", lobte Kate, dass wenigstens die körperlichen Voraussetzungen wieder stimmen, obwohl Jakub nach eigener Aussage "nur mit Platzpatronen" schießt.