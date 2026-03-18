Um mit einem Tabu zu brechen: TV-Schönheit packt über nötige OP an intimer Stelle aus
Köln - Katharina Eisenblut muss operiert werden - und zwar an einer höchst intimen Stelle. Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit will der TV-Star jetzt mit einem Tabu brechen!
Die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin hat schon seit Längerem mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auf Instagram hält sie ihre Follower diesbezüglich stets mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden.
Zu ihrem ohnehin schon breit gefächerten Diagnose-Portfolio gesellt sich jetzt noch ein weiteres "Wehwehchen" hinzu. "Viele würden niemals darüber reden, weil es so wahnsinnig unangenehm ist. […] Es geht um Hämorrhoiden", offenbarte sie in ihrer Story.
Aus diesem Grund müsse sie sich in Kürze tatsächlich einem medizinisch notwendigen Eingriff an ihrem Allerwertesten unterziehen, wie Eisenblut weiter preisgab. "Es ist sehr peinlich, aber es passiert im Alter", führte die 31-Jährige weiter aus.
Besonders bitter: Es ist nicht die einzige Operation, welche die gebürtige Augsburgerin in naher Zukunft überstehen muss. Nach einem weiteren Arztbesuch ereilte sie nämlich noch eine weitere Hiobsbotschaft.
"DSDS"-Star Katharina Eisenblut leidet an unheilbarer Krankheit
"Nicht nur, dass wir irgendwelche Hämorrhoiden aus dem A*sch schießen. [...] Jetzt kommen wir zum neuesten Höhepunkt. Ich war heute beim Arzt. Da wurde ich darüber informiert, dass auch noch meine Nase operiert werden muss", erklärte Eisenblut.
Weitere Details zu den Hintergründen nannte sie nicht. Stattdessen fieberte sie einfach nur noch dem Ende ihrer 24-Stunden-Pechsträhne entgegen. "Heute gehört der Tag zu 100 Prozent mir. Und die Frage ist: Kann es noch schlimmer kommen?"
Die Antwort: irgendwie ja. Denn was die Zweifach-Mama in diesem Zusammenhang auch nicht verschweigen wollte, war die Tatsache, dass sie zuletzt neben ihren körperlichen Beschwerden auch noch graue Haare und Falten bekommen habe.
Im Oktober 2025 hatte die Ex-"DSDS"-Kandidatin außerdem bereits publik gemacht, unter einer unheilbaren Krankheit zu leiden.
Diese käme in "Schüben". Eine genaue Diagnose behielt sie jedoch für sich. Allerdings würden ihr deshalb die Organe sehr wehtun.
Titelfoto: Instagram/katharina_eisenblut_offiziell (Screenshot)