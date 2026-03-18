Um mit einem Tabu zu brechen: TV-Schönheit packt über nötige OP an intimer Stelle aus

Köln - Katharina Eisenblut muss operiert werden - und zwar an einer höchst intimen Stelle. Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit will der TV-Star jetzt mit einem Tabu brechen!

Katharina Eisenblut (31) hat mit Partner Dominic Klöpper ihr privates Glück gefunden. © Instagram/katharina_eisenblut_offiziell (Screenshot)

Die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin hat schon seit Längerem mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auf Instagram hält sie ihre Follower diesbezüglich stets mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden.

Zu ihrem ohnehin schon breit gefächerten Diagnose-Portfolio gesellt sich jetzt noch ein weiteres "Wehwehchen" hinzu. "Viele würden niemals darüber reden, weil es so wahnsinnig unangenehm ist. […] Es geht um Hämorrhoiden", offenbarte sie in ihrer Story.

Aus diesem Grund müsse sie sich in Kürze tatsächlich einem medizinisch notwendigen Eingriff an ihrem Allerwertesten unterziehen, wie Eisenblut weiter preisgab. "Es ist sehr peinlich, aber es passiert im Alter", führte die 31-Jährige weiter aus.

Besonders bitter: Es ist nicht die einzige Operation, welche die gebürtige Augsburgerin in naher Zukunft überstehen muss. Nach einem weiteren Arztbesuch ereilte sie nämlich noch eine weitere Hiobsbotschaft.