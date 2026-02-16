Katja Krasavice gibt intime Einblicke: So viele Personen hat sie 2025 gedated
Leipzig - Der Beziehungsstatus von Rapperin Katja Krasavice (29) ist vielen nicht so ganz klar. Deswegen brachte sie jetzt selbst Licht ins Dunkel und veröffentlichte auf TikTok ein "2025 Dating Wrapped", also einen Rückblick auf ihr Dating-Leben im vergangenen Jahr.
Besonders überraschend war dabei, dass Krasavice bestätigte, dass sie sieben Jahre lang in einer Beziehung war. Sie und ihr Partner waren wohl immer wieder on und off und die Rapperin hatte sich öfter getrennt.
An Weihnachten veröffentlichte sie noch ein Foto mit einem Mann und freute sich, dass sie "schon sieben Jahre zusammen sind".
In dem neuen Video stellte sie aber klar, dass jetzt endgültig alles aus ist. Er hatte ihr zwar teure Geschenke gemacht und immer alles bezahlt, das ist für Krasavice aber "Bare Minimum", also das absolute Minimum.
Für sie sprach hingegen mehr gegen die Beziehung, unter anderem, dass sie immer geheim gehalten werden musste. Es gab wohl noch weitere Kontra-Argumente gegen die langjährige Partnerschaft, aber die 29-Jährige deutete nur an: "Wenn ich das jetzt sage, kann diese Person nie wieder an die Öffentlichkeit".
Fans vermuteten zwar, dass Krasavice ihren Manager Drilon Cocaj datete, bestätigt wurde das aber nie.
Krasavice lernte auch eine Frau und zwei Profi-Fußballer kennen
Die Ex-DSDS-Jurorin hat im vergangenen Jahr insgesamt sechs Personen kennengelernt. Fünf davon waren Männer und eine war eine Frau. Diese war eine Freundin von ihr und während zwar sehr viel für die Beziehung sprach, störte Krasavice, dass die Freundin zu eifersüchtig war und zu sanft im Bett.
Eine Berufsgruppe hat es der Rapperin besonders angetan: Sie traf sich mit zwei Fußballern, die laut ihrer Aussage viel bekannter sind als sie.
Aber auch das überzeugte sie nicht, weil beide einen langweiligen Charakter hatten und "im Bett keine zehn Sekunden" aushalten würden.
Einen Normalo, also einen nicht berühmten Mann, hat sie im vergangenen Jahr auch kurzzeitig kennengelernt, aber die Ansprüche gingen zu weit auseinander. "Du bist ein Normalo, kenn deinen Platz. Wenn ich sage Sitz, dann machst du auch Sitz. So ist es halt einfach, wenn du mit mir sein willst", stellte sie klar.
Eine Dating-Phase ging über mehrere Monate lang. Krasavice bezeichnet ihn nur als "Finance Bro". "Den habe ich mir schon ganz lange warmgehalten, weil der hat Moneten", erklärte sie lächelnd.
Allerdings lache er selten und telefoniere andauernd. Auch er konnte also nicht das Herz der 29-Jährigen gewinnen. Vielleicht hat jemand in 2026 ja mehr "Glück".
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/tiktok/@katjakrasavice