 10.045

TikTok-Video mit Folgen: Polizei durchsucht Wohnung von Katja Krasavice

Nachdem die Rapperin Katja Krasavice öffentlich die Polizei beschuldigt hatte, ihre Nummer missbraucht zu haben, wurde am Donnerstag ihre Wohnung durchsucht.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig/Berlin - Nachdem die Rapperin Katja Krasavice (28) öffentlich die Polizei beschuldigte, ihre Handynummer missbraucht zu haben, folgt nun die Konsequenz. Unter anderem ihre Wohnung in Berlin wurde am Donnerstagmorgen durchsucht.

Unter anderem die Wohnung von Katja Krasavice (28) in Berlin wurde durchsucht. (Archivbild)
Unter anderem die Wohnung von Katja Krasavice (28) in Berlin wurde durchsucht. (Archivbild)  © Henning Kaiser/dpa

Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner bestätigte TAG24, dass gegen Krasavice wegen des "Verdachts der falschen Verdächtigung" ermittelt wird.

Die polarisierende 28-Jährige hatte nach einer Trunkenheitsfahrt in Leipzig auf der Plattform TikTok eine Sprachnachricht abgespielt, in der ein Mann behauptet hatte, bei der Polizeikontrolle dabei gewesen zu sein und sie jetzt daten zu wollen.

Nun suchten die Beamten mithilfe eines Durchsuchungsbeschlusses nach Datenträgern und Mobiltelefonen - wurden dabei auch fündig.

"Für das deutsche F***enland": Katja Krasavice winkt Strafe für Umdichten der Nationalhymne
Katja Krasavice "Für das deutsche F***enland": Katja Krasavice winkt Strafe für Umdichten der Nationalhymne

Büchner bestätigte, dass Krasavice am Donnerstagmorgen angetroffen wurde. Laut Informationen der BILD habe sie die Beamten erst nicht in ihre Wohnung lassen wollen, weshalb diese sich mithilfe einer Ramme Zutritt verschafft haben sollen.

Donnerstagmorgen wurden die Durchsuchungen durchgeführt. (Symbolbild)
Donnerstagmorgen wurden die Durchsuchungen durchgeführt. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Polizei will gesammelte Beweise auswerten

Neben ihrer Wohnung in der Hauptstadt wurden zwei weitere Durchsuchungen in Leipzig und Oranienburg durchgeführt. Laut BILD soll in der Stadt in Brandenburg der mutmaßlichen WhatsApp-Versender wohnen.

Im nächsten Schritt werden die gesammelten Beweise ausgewertet.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa; Daniel Karmann/dpa

Mehr zum Thema Katja Krasavice: