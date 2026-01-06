Schock für Fans: Katja Krasavices Album kommt doch nicht - das hat eine Kollegin damit zu tun

Leipzig - Eigentlich sollte "Bundeskanzlerin", das neue Album von Rapperin Katja Krasavice (29), am 30. Januar veröffentlicht werden. Daraus wird jetzt nichts.

Zu ihrem neuen Album "Bundeskanzlerin" veröffentlicht Katja Krasavice (29) auch eine limitierte Fan-Box. (Archivbild) © Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice

"Wir müssen leider das Album um ein paar Wochen nach hinten schieben", sagte die Ex-DSDS-Jurorin am Montagabend auf Instagram.

Aus dem Thailand-Urlaub heraus erklärte Krasavice, dass das Album nunmehr am 13. März erscheint. Grund dafür seien unter anderem Features mit anderen Künstlern.

Laut Krasavice werden auf dem Album Songs mit "der erfolgreichsten Rapperin Deutschlands" und "dem erfolgreichsten Rapper Deutschlands" zu hören sein. Der Song mit einer Rap-Kollegin und das passende Video wurden wohl erst kürzlich aufgenommen.

Geht man nach den meisten verkauften Tonträgern und Nummer-1-Singles, ist die erfolgreichste Rapperin des Landes eigentlich Shirin David (30). Fans vermuten aber eher, dass Katja Krasavice mit ihrer Kollegin Ikkimel (28) zusammengearbeitet hat. "Diese Kombo braucht Deutschland", versprach sie.

Schon am Mittwoch soll das Geheimnis gelüftet und eine Hörprobe veröffentlicht werden.