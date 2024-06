Katrin Müller-Hohenstein sorgt mit Socken für Wirbel: ZDF-Moderatorin erklärt sich

Katrin Müller-Hohenstein (58) hat ihre kuriose Socken-Wahl erklärt. © Felix Hörhager/dpa

Diese hätten der Moderatorin vor dem Umziehen für ihren TV-Auftritt gesagt: "Aber die Socken lässt du an". So erklärte es Müller-Hohenstein im Interview mit Antenne Bayern.

"Und dann habe ich mir meine Socken angeschaut: 'Simpsons-Socken? Kann ich doch nicht mit rausgehen?'" Ihr Sohn und seine Kumpels hätten aber darauf bestanden.



Müller-Hohenstein hatte am Freitagabend vor der Partie Deutschland gegen Schottland in München für Aufstehen gesorgt, als sie helle Socken mit der Comic-Figur Bart Simpson auf einem Skateboard trug. Diese waren während der Livesendung vor dem Anstoß immer wieder zu sehen. In den sozialen Medien wurden Socken und Motiv ausgiebig diskutiert.

Die 58-Jährige dachte nach eigenen Angaben, dass man die auffälligen Strümpfe wahrscheinlich sowieso nicht sehen würde, da sie eine lange Hose anhatte.