Katy Perry rechnet auf der Bühne mit ihren Ex-Freunden ab - doch für einen Mann macht sie eine Ausnahme

Spanien - Sängerin Katy Perry (41) teilte auf der Bühne gegen ihre Ex-Freunde aus - und machte gleichzeitig ihrem aktuellen Partner Justin Trudeau (54) eine süße Liebeserklärung.

Katy Perry (41) rechnete mit ihren Ex-Freunden ab. © Screenshit/X/katydailybrasil

Denn bei einem Auftritt auf dem "O Son do Camiño"-Festival im spanischen Santiago de Compostela legte die 41-Jährige eine ungewöhnliche Show hin.

Wie auf Videos zu sehen war, die in den sozialen Medien geteilt wurden, befand sich auf der Bühne ein übergroßes Telefon.

Während sie ihren Song "Never Really Over" spielte, trudelten mehrere Anrufe auf dem Handy ein - viele davon von ihren Ex-Partnern.

Zunächst erhielt sie einen Anruf von Diplo (47), mit dem sie 2014 kurzzeitig liiert gewesen sein soll. Die Sängerin drückte daraufhin mehrfach mit nervösem Gesichtsausdruck auf den "Ablehnen"-Knopf und bedeckte anschließend beschämt ihre Augen.

Wenig später erschien ein Anruf von einem Kontakt namens "JM" - offenbar eine Anspielung auf ihre Beziehung mit John Mayer (48). Diesen Anruf ignorierte die 41-Jährige einfach.

Auch ein Anruf von "OB" - was mutmaßlich für Orlando Bloom (49) stand - blieb unbeantwortet. Mit dem Schauspieler war Perry mehrere Jahre liiert und sogar verlobt, bevor sie ihre Beziehung im Sommer des vergangenen Jahres beendete.