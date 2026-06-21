Katy Perry rechnet auf der Bühne mit ihren Ex-Freunden ab - doch für einen Mann macht sie eine Ausnahme
Spanien - Sängerin Katy Perry (41) teilte auf der Bühne gegen ihre Ex-Freunde aus - und machte gleichzeitig ihrem aktuellen Partner Justin Trudeau (54) eine süße Liebeserklärung.
Denn bei einem Auftritt auf dem "O Son do Camiño"-Festival im spanischen Santiago de Compostela legte die 41-Jährige eine ungewöhnliche Show hin.
Wie auf Videos zu sehen war, die in den sozialen Medien geteilt wurden, befand sich auf der Bühne ein übergroßes Telefon.
Während sie ihren Song "Never Really Over" spielte, trudelten mehrere Anrufe auf dem Handy ein - viele davon von ihren Ex-Partnern.
Zunächst erhielt sie einen Anruf von Diplo (47), mit dem sie 2014 kurzzeitig liiert gewesen sein soll. Die Sängerin drückte daraufhin mehrfach mit nervösem Gesichtsausdruck auf den "Ablehnen"-Knopf und bedeckte anschließend beschämt ihre Augen.
Wenig später erschien ein Anruf von einem Kontakt namens "JM" - offenbar eine Anspielung auf ihre Beziehung mit John Mayer (48). Diesen Anruf ignorierte die 41-Jährige einfach.
Auch ein Anruf von "OB" - was mutmaßlich für Orlando Bloom (49) stand - blieb unbeantwortet. Mit dem Schauspieler war Perry mehrere Jahre liiert und sogar verlobt, bevor sie ihre Beziehung im Sommer des vergangenen Jahres beendete.
Anruf von Justin Trudeau nahm Katy Perry entgegen
Für eine niedliche Überraschung sorgte schließlich der letzte Anruf: Als auf dem Display der Kontakt "JPJT" erschien, nahm die Sängerin diesen glücklich entgegen - die Abkürzung stand für Justin Pierre James Trudeau.
Mit dem 54-Jährigen ist die Sängerin seit rund einem Jahr liiert. Erst vor wenigen Wochen feierte das Paar seinen ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.
"Ich habe das Gefühl, in vielen Bereichen meines Lebens geerdeter zu sein. (...) Ich bin sehr verliebt. Und diese Show entstand, nachdem ich die Liebe meines Lebens kennengelernt hatte", erklärte die Sängerin zuvor.
Sie ergänzte: "Manchmal brauche ich etwas, das mich am Boden hält. Endlich diesen Anker zu haben, lässt mich jetzt wirklich vollkommen fühlen."
Titelfoto: Screenshit/X/katydailybrasil