Peinliche Outfit-Panne: Katy Perry reißt während TV-Show das Oberteil!

Sängerin Katy Perry (39) hat eine Vorliebe für ausgefallene Outfits. (Archivbild) © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Für ihre extravaganten und teils knappen Outfits ist die "Roar"-Sängerin bekannt - doch dieser Look war selbst Katy Perry etwas zu freizügig.

In einem reflektierenden Metall-Oberteil in aufwendiger 3D-Optik zog die 39-Jährige in der jüngsten Live-Show von "American Idol", dem amerikanischen Pendant zu "Deutschland sucht den Superstar", die Blicke der Zuschauer auf sich - allerdings nicht etwa mit ihrem ausgefallenen Look, sondern wegen eines peinlichen Missgeschicks.

Während des Auftritts eines Kandidaten auf der Bühne riss das silberfarbene Top der Sängerin plötzlich, sodass sie im nächsten Moment fast oberkörperfrei auf ihrem Jury-Sessel saß.

Perry musste ihr Outfit mit beiden Händen festhalten, ehe Hilfe nahte: Mit vereinten Kräften werkelten ihre Jury-Kollegen und weitere Mitglieder des Teams live in der Show mit Zange und Schere an Katys Oberteil herum und versuchten, es zu fixieren.

Doch Fehlanzeige! Für den Rest der Sendung versteckte sich die Künstlerin hinter ihrem Jury-Pult oder hielt sich ein Kissen vor den Oberkörper, um einen Nippelblitzer vor laufenden Kameras zu verhindern.