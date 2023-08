Keine Geburtstags-Wünsche für Michael Jackson: Tochter Paris bekommt Todesdrohungen!

Michael Jackson wäre am gestrigen Dienstag 65 Jahre alt geworden. Weil seine Tochter Paris ihm online nicht gratulierte, erhielt sie sogar Todesdrohungen.

Von Dana-Jane Kruse

USA - Am gestrigen Dienstag wäre Michael Jackson (†50) 65 Jahre alt geworden. Online wurde seine Tochter Paris (25) angefeindet und scharf dafür kritisiert, dass sie ihm keinen Geburtstagsgruß hinterließ. In einer Gegenreaktion erklärte sie ihr (fehlendes) Handeln und wies auch darauf hin, dass der King of Pop selbst kein Fan seines Geburtstags gewesen sei.

In der vergangenen Jahren gratulierte Paris Jackson (25, r.) ihrem verstorbenen Vater Michael (†50, l.) nicht zum Geburtstag. In diesem Jahr erklärte sie, aus welchem Grund. © Bildmontage: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP, VALERIE MACON / AFP Happy Birthday MJ! Solche Meldungen gab es am gestrigen Dienstag (29. August) sicherlich von vielen Fans und Freunden, die dem King of Pop auch nach seinem Tod im Jahr 2009 gedenken wollten. Nicht aber von Michaels eigener Tochter Paris. Laut dem Newsportal Insider, hatte sie deshalb mit schlimmen Anfeindungen und harter Kritik zu kämpfen. Als Gegenreaktion darauf veröffentlichte die 25-Jährige ein Video, in dem sie erklärte: "Heute ist also der Geburtstag meines Vaters, und als er noch lebte, hasste er jeden, der seinen Geburtstag anerkannte, ihm alles Gute zum Geburtstag wünschte oder ihn feierte oder etwas in der Art." Promis & Stars Nach "unschöner" Trennung: Liebes-Comeback bei TV-Legende Jörg Wontorra Paris sagte in ihrer Instagram-Story: "Eigentlich wollte er nicht, dass wir wissen, wann er Geburtstag hat, weil er nicht wollte, dass wir eine Party oder ähnliches veranstalten". Bereits in den vergangenen Jahren habe sie am Geburtstag ihres verstorbenen Vaters keinen Social-Media-Post verfasst. Laut Paris habe das viele Leute "ihren Verstand verlieren lassen".

Trotz Todesdrohungen: Paris Jackson erklärt, was ihr Vater wirklich gewollt hätte