So sieht Kelly Osbourne nicht mehr aus! Ozzy-Tochter mit emotionaler Botschaft
Manchester (England) - Eigentlich sollte es ein Wochenende werden, an dem Kelly Osbourne (41) in gebührendem Maße ihren Vater – die im vergangenen Juli verstorbene Rocklegende Ozzy Osbourne (†76) – ehren kann. Stattdessen musste sich der TV-Star nach den Brit Awards mit Hasskommentaren auseinandersetzen. Auf Instagram reagierte sie emotional.
An die Kelly von früher erinnerte bei der Verleihung des wichtigsten Musikpreises Großbritanniens am Samstagabend hauptsächlich noch die Frisur. Die 41-Jährige zeigte sich an der Seite ihrer Mutter Sharon (73) stark erschlankt und auch im Gesicht verändert.
Das Internet zeigte sich daraufhin wieder einmal erbarmungslos: Die Ozzy-Tochter wurde in den sozialen Medien mit fiesen Nachrichten überschüttet. Für die Britin kaum nachvollziehbar: "Es ist besonders grausam, jemanden zu verletzen, der offensichtlich gerade etwas durchmacht", wehrte sie sich mittlerweile auf ihrer Insta-Seite.
Sie werde getreten, während sie sich bereits am Boden befinde. Man würde ihren Schmerz anzweifeln, "meine Probleme als Klatsch verbreiten und mir den Rücken zukehren, wenn ich Unterstützung und Liebe am meisten brauche", geht ihr Statement weiter.
"Nichts davon zeugt von Stärke, es offenbart lediglich einen tiefgreifenden Mangel an Mitgefühl und Charakter."
Kelly Osbourne spricht von "schwerster Phase" ihres Lebens
Für Kelly Osbourne sei es derzeit die "schwerste Phase" ihres gesamten Lebens. Eigentlich sollte sie sich gar nicht verteidigen müssen, aber sie wolle sich nicht länger so entmenschlichen lassen!
Wie heftig die 41-Jährige vom Tod ihres Vaters getroffen wurde, hatte ihre Mutter schon im vergangenen Jahr verdeutlicht, als sie berichtete, dass ihre Tochter derzeit nicht mal in der Lage sei, richtig zu essen.
Besonders bitter: Eigentlich hätten die Brit Awards ein Moment des gemeinsamen Gedenkens, eine Art positiver Abschluss von Ozzy Osbournes großer Karriere sein sollen.
Denn der Musiker wurde in Manchester posthum mit dem Lifetime Achievement Award – dem Preis für sein Lebenswerk – geehrt.
"Danke, dass Ihr meinen Vater genauso liebt wie wir", hatte Kelly Osbourne dabei sichtlich ergriffen an der Seite ihrer Mutter auf der Bühne gesagt. Ozzys Witwe und Tochter hatten den Preis gemeinsam im Namen der verstorbenen Rocklegende entgegengenommen.
