Kerstin Ott spricht über ihre schwere Kindheit: "Ich war oft traurig"

Auch so kam die Sängerin beruflich ordentlich rum: Neben einer Ausbildung zur Malerin fing sie einst auch bei der Feuerwehr an, schmiss diesen Job aber hin, nachdem sie bei der Polizeischule angenommen worden war.

Generell sei die Kindheit der Musikerin, die in mehreren Pflegefamilien war, alles andere als leicht und unbeschwert gewesen. "Es war eine schwierige Zeit. Ich war oft traurig", offenbarte die 41-Jährige.

Ähnlich erging es später auch ihrer besten Freundin Jenny, die an Depressionen litt - für sie schrieb Kerstin schließlich "innerhalb weniger Minuten" ihren Hit "Die immer lacht" - am Küchentisch.

"Ich wollte ihr eine Freude bereiten, sie aufmuntern und ihr mit meinem Lied zeigen, dass sie nicht für mich lachen muss, wenn sie sich schlecht fühlt", erläuterte der Schlagerstar.

Der Songtext weise aber auch viele Parallelen zu ihrem eigenen Leben auf: "Ich war äußerlich fröhlich, innerlich oft gar nicht", verdeutlichte Kerstin. Das habe sich mittlerweile grundlegend geändert.

Heute lebt sie mit ihrer Frau Karolina (41), den beiden Töchtern (14, 19) und einem Hund in einem Haus in Heide (Schleswig-Holstein), ist glücklich. "Unsere Jüngste ist in der Pubertät und raubt mir gerade den letzten Nerv – aber ich will genau dieses Leben führen", so die Musikerin abschließend.